Turist furios la Buscat, pentru ca autoritatile locale, de stat sau scolile de schi intra peste rand la telescaun

Un turist de la partia Buscat si-a varsat furia pe administratorii domeniului de schi pentru ca au amenajat o "poteca" pentru autoritati, in timp ce schiorii platitori stau ca fraierii la rand."Am venit la voi sa petrecem o zi placuta pe partie. Zapada buna, partiile, desi scurte, in stare buna.Totul a fost in regula, in pofida cozii de la telescaun, care se lungea treptat. Si aici au aparut problemele. Mai bine zis au aparut specialii: persoane care ocoleau nonsalant atat coada - care ... citeste toata stirea