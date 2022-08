Turist german ajuns la spital, muscat de cainii de la stana. Cum ne ferim de coltii patrupedelor

Un turist german a ajuns la spital in Sighisoara, fiind muscat de cainii unei stane, pe Via Transilvanica. Acesta a reclamat incidentul la politie si a cerut masuri pentru ca astfel de episoade sa nu se mai repete. Intamplarea nu este izolata si a aprins o dezbatere intre drumetii dornici sa strabata muntii si ciobanii care vor ajutoare de nadejde in lupta cu salbaticiunile. In urma atacului, turistul a ajuns la spital, in Sighisoara. A reclamat incidentul la politie si a cerut masuri pentru ca ... citeste toata stirea