Turist in Cluj: "e orasul unde nu ne-a facut placere sa ne plimbam/ aer poluat, trafic foarte zgomotos, soferi agresivi"

Un turist aflat in trecere prin Cluj-Napoca a ramas cu un gust amar dupa ce a vizitat orasul.Marian Ivan scrie pe Facebook despre vacanta pe care si-a luat-o sarbatori, timp in care a vizitat mai multe localitati din Romania si din Ungaria."La Cluj (Napoca) e doar mult marketing!", mi-a spus cineva din oras cand i-am spus ca m-am simtit foarte agresat ca pieton. Hai sa va povestesc...", isi incepe postarea turistul."De pe 23 decembrie am plecat in vacanta. Am vizitat mai multe localitati ... citeste toata stirea