Turist in Cluj: Efectiv m-am indragostit de oras, de oameni! Singurul minus e ca nu se vorbeste numai limba romana

Un turist care a trecut prin Cluj-Napoca a adus ode orasului, despre care a spus ca este singurul din tara care nu a fost distrus.Acesta a precizat, intr-o postare online, ca singurul minus e ca se "vorbeste ungureste cam 30%". Aceasta remarca este una prosteasca, xenofoba, deoarece in Cluj-Napoca sunt multi etnici maghiari, iar acestia au dreptul sa se exprime in ce limba doresc. De asemenea, la Cluj-Napoca se vorbesc si alte limbi europene, avand in vedere ca sunt minim 5000 de studenti ... citește toată știrea