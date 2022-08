Turistii ajung lunar cu zecile de mii in Cluj, dar numarul mai are pana sa ajunga la valorile de dinainte de pandemie.Datele Directiei Judetene de Statistica arata ca in iunie in Cluj au ajuns peste 57.500 de turisti, mai exact 57.525, mai multi cu zece procente fata de luna anterioara si cu peste 50% fata de aceeasi luna a anului trecut. Vasta majoritate a turistilor inregistrati sunt romani - peste 82%, in timp ce turistii straini au reprezentat diferenta de 17,5%.Datele demonstreaza inca ... citeste toata stirea