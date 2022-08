Turistii din Cluj reclama in continuare bataia de joc de la zborul Cluj - Barcelona, care a ajuns pe alt aeroport - VIDEO

Turistii care au decolat spre Barcelona, in 17 august, cu zborul Wizz Air, continua sa descrie tratamentul complet nepotrivit al companiei.Oamenii trebuiau sa aterizeze la Barcelona, dar s-au trezit in Valencia si au fost abandonati acolo, desi au primit promisiuni."Zburand cu compania wizz air ruta Cluj Napoca -Barcelona, in data de 17.08.2022 la ora 21:30 trebuia sa aterizam pe aeroportul din Barcelona, dar in urma unei furtuni s-a anuntat ca nu se poate ateriza pe aeroportul din Barcelona ... citeste toata stirea