Turneul de Counter-Strike din Cluj, exploatat de hackeri! Expertii in securitate cibernetica avertizeaza: "Atacatorii preiau controlul conturilor"

Expertii in securitate cibernetica avertizeaza ca hackerii exploateaza turneul PGL ce va avea loc in acest weekend in Cluj-Napoca, pentru a lansa inselatorii online care vizeaza fanii Counter-Strike 2 (CS2).Producatorul de software pentru securitate cibernetica, Bitdefender, a semnalat ca atacatorii compromit conturi de YouTube ale unor jucatori profesionisti celebri, precum s1mple, NiKo si donk, si le transforma in platforme pentru concursuri false de skin-uri si criptomonede, conform G4media.