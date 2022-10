Turnul Pompierilor, revitalizat pana la sfarsitul acestui an. Cladirea emblematica a Clujului va oferi un nou punct de belvedere asupra orasului

Dupa ani de tergiversari, lucrarile de renovare a Turnului Pompierilor par a fi la un singur pas de finalizare. Denumit pe vremuri Turnul Lacatusilor, edificiul situat pe strada Tipografiei din municipiul Cluj-Napoca, a fost construit in anul 1574 in cadrul celei de-a doua incinte medievale de aparare a orasului. Constructorul care se ocupa de modernizarea turnului promite ca lucrarile vor fi finalizate pana la sfarsitul anului."Am inceput revitalizarea Turnului Pompierilor in primavara si o ... citeste toata stirea