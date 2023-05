Clujenii sunt invitati sa viziteze Turnul Pompierilor si dupa lasarea intunericului. Acum, programul de vizitare, inclusiv in weekenduri, este 09:00-18:00, dar de Noaptea Muzeelor va fi deschis pana la ora 24.00.Din cele mai vechi timpuri, in cadrul comunitatilor s-au organizat grupuri de oameni capabili sa intervina pentru protectia persoanelor si a bunurilor acestora, in lupta cu focul si calamitatile naturale. Asa s-au nascut formatiunile de pompieri, iar prima atestare documentara a ... citeste toata stirea