TVR Cluj alaturi de TVR 3 si TVR International va transmite un program special dedicat refugiatilor preluat de la televiziunea publica din Ucraina

In premiera si in exclusivitate Televiziunea Romana a lansat un demers fara precedent: pentru a facilita fluxul de informatii dinspre Ucraina catre refugiatii din Romania, incepand cu data de 11 martie transmite un program special preluat de la televiziunea publica si posturile private din Ucraina. Aceasta initiativa a fost preluata si de doua statii regionale ale TVR, cele de la Cluj si Iasi, ele fiind in regiunile unde afluxul cetatenilor ucraineni care au trecut in Romania, este cel mai mare. ... citeste toata stirea