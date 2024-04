U15. Viitorul M. Gerogescu - FC Campia Turzii 2-2 (0-1)

Grupa U15 de la FC Campia Turzii a evoluat in etapa a XVI-a a Campionatului Judetean de Fotbal in deplasare impotriva formatiei Viitorul Mihai Georgescu din Cluj Napoca.Elevii antrenati de Catalin Iurian au venit dupa doua victorii consecutive hotarati sa castige.Prima repriza a fost dominata in totalitate de FC Campia Turzii care reusesc sa deschida scorul prin Damian Sirbu iar tabela la pauza a ... citește toată știrea