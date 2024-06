UBB Cluj, cea mai buna universitate din Romania, in cel mai relevant clasament american U.S. News 2024-2025. Matematica e TOP!

Universitatea Babes-Bolyai (UBB) - Prima universitate din Romania in clasamentul U.S. News 2024-2025Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca este prima universitate din Romania care a fost inclusa in prestigiosul clasament american U.S. News 2024-2025, ocupand locul 755 la nivel mondial. In Europa, UBB se situeaza pe pozitia 275. Acest clasament este considerat un reper esential pentru deciziile educationale din Statele Unite si este unul dintre cele mai importante rankinguri ... citește toată știrea