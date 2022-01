UBB Cluj il executa si pe premierul Ciuca: Cerem analiza de URGENEsA a lucrarii de doctorat suspecta de plagiat

UBB solicita CNATDCU analizarea in regim de celeritate a suspiciunilor de plagiat legate de teza de doctorat a premierului Nicolae Ciuca."Avand in vedere recentele suspiciuni si acuzatii de plagiat referitoare la teza de doctorat a premierului Nicolae Ciuca si luand in calcul preocuparea constanta a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) pentru pastrarea celor mai inalte standarde academice si pentru o cultura a integritatii academice si sociale, UBB solicita Consiliului National de ... citeste toata stirea