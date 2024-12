UBB Cluj va construi un MEGA CAMPUS STIINEsIFIC cu facultate, centru de cercetare si camin. Unde va fi amplasat campusul

UBB Cluj va primi in sedinta de luni a Consiliului Local Cluj-Napoca dreptul de folosinta gratuita asupra unui teren de circa 30 000 de metri patrati, situat in zona Lomb, Terenul are o valoare de 4 milioane de lei.Pe acest teren UBB va construi obiectivul investitional SCIENCE CAMPUS. Situat in vecinatatea celor doua cladiri ale Cluj Innovation Park, CREIC si TEAM, proiectul se inscrie in strategia Municipiului Cluj-Napoca de a dezvolta o infrastructura extinsa si puternica pentru educatie, ... citește toată știrea