Caminele Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, cazuta din top 1000 cele mai bune universitati din lume, arata ca in lumea a treia. Degeaba rectorul Daniel David vrea cercetare pentru a se bate cu caramida in piept ca a revenit in respectivul top mondial de renume, daca in camine studentii si doctoranzii traiesc alaturi de gandaci.Si nu vorbim fara sa probam. In bucataria caminului 17 al UBB, unul cu "nivel ridicat de confort", erau duminica seara sute de gandaci morti, cam peste tot, ... citeste toata stirea