UBB solicita CNATDCU analizarea in regim de celeritate a suspiciunilor de plagiat legate de teza de doctorat a premierului

Universitatea Babes-Bolyai a solicitat oficial analizarea tezei de doctorat a premierului Ciuca, dupa ce jurnalista Emilia Sercan a publicat in Pressone o analiza din care reiese ca prim-ministrul are zeci de pagini de plagiat in teza de doctorat."Avand in vedere recent ele suspiciuni si acuzatii de plagiat referitoare la teza de doctorat a premierului Nicolae Ciuca si luand in calcul preocuparea constanta a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) pentru pastrarea celor mai inalte ... citeste toata stirea