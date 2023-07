Castig de cauza pentru un clujean nevazator care a dat in judecata compania de ride sharing Uber! Barbatul a fost refuzat de doi soferi Uber in Bucuresti din cauza cainelui ghid. Cainii ghid sunt caini de asistenta pregatiti pentru a duce persoanele nevazatoare si cu deficiente de vedere in jurul obstacolelor. Ei dau persoanei care nu vede, mai multa incredere si siguranta.Tribunalul Bucuresti i-a dat castig de cauza vineri clujeanului Vasile Cristea impotriva Uber si a dispus plata ... citeste toata stirea