Ucraina: cel putin 6 morti dupa un atac rusesc asupra unui bloc de locuinte

Cel putin sase persoane au murit si peste 30 ar putea fi prinse sub ruine dupa ce rachete rusesti Uragan au lovit sambata seara un bloc cu cinci etaje in orasul Ceasiv Iar, in regiunea Donetk din Ucraina, provocand prabusirea imobilului, a indicat guvernatorul Pavlo Kirilenko pe Twitter, potrivit Reuters, transmite agerpres.ro.Guvernatorul a afirmat ca sase persoane au fost confirmate decedate, iar alte cinci ranite.Potrivit unor informatii din partea rezidentilor, exista temeri ca cel ... citeste toata stirea