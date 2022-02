Ucrainenii cauta refugiu la Cluj-Napoca: Cine poate gazdui niste prieteni din Kiev?

Un clujean a lansat un apel public pe Facebook, in cautarea unor locuri de cazare pentru prieteni din Kiev, capitala Ucrainei."Vin cu o mare rugaminte la voi, dupa cum stiti situatia din Ucraina devine din ce in ce mai rea si majoritatea oamenilor de acolo tind sa paraseasca tara de frica.Niste prieteni din Kiev ar avea nevoie, posibil, de undeva unde sa stea in Cluj daca situatia devine grava, daca cineva are un loc unde sa stea o perioada pana trece aceasta perioada grea as fi foarte ... citeste toata stirea