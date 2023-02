UE ofera permise gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani. Doi studenti clujeni isi povestesc experientele de pe rutele europene si iti spun cum sa pregatesti bugetul

Mii de tineri europeni care abia au implinit 18 ani pornesc si ei in calatorii oarecum initiatice, prin mai multe tari de pe continent, prin prgramul DiscoverEU: calatoresc cu trenul, isi planifica itinerariul, isi gasesc locuri de dormit, invata sa isi gestioneze bugetul, isi fac prieteni si apoi se despart de ei pentru a merge mai departe, in ceea ce pentru multi e prima calatorie pe cont propriu. DiscoverEU este o actiune a programului Erasmus+ care le da tinerilor in varsta de 18 ani ... citeste toata stirea