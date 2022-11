"Uitati cum ma agreseaza!" - Politist filmat cand intervenea la Unitatea de tip Familial Gherla - VIDEO

Un politist a fost filmat la Unitatea de tip Familial Gherla, in timp ce intervenea la un caz, iar unul dintre ocupatii institutiei il acuza ca il abuzeaza."Am fost nevoit sa fac live pentru ca altfel se musamalizeaza. Asta sunt eu. Nu ma ascund. Se intampla ca in sistemul de protectia copilului sa fie abuzuri peste pe abuzuri si indiferenta la maxim in cadrul UTF GHERLA", a acuzat Robert Isztoica.In imagini se vede cum politistul ii cerea actele, iar tanarul student la UBB Cluj acuza ca este ... citeste toata stirea