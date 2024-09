Ultima eclipsa de Luna din acest an va putea fi vazuta in Romania

Spectacolul unei eclipse partiale de Luna va fi vizibil pe cer senin in America de Nord si America de Sud marti seara si in Africa si Europa, miercuri dimineata. In Romania, Luna va aparea chiar in timp ce iese din penumbra, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", potrivit news.ro.Deoarece Luna va fi mai aproape de Pamant decat de obicei, va aparea putin mai mare pe cer.O mica parte din lumina soarelui este ... citește toată știrea