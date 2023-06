Sindicatele din Educatie au anuntat suspendarea grevei. Greva generala se incheie dupa 3 saptamani."Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET", in urma consultarii liderilor organizatiilor sindicale afiliate, in cadrul sedintelor Colegiilor liderilor celor doua federatii, au luat decizia suspendarii grevei generale, conditionata de instituirea, in ordonanta de urgenta ce urmeaza a fi aprobata in sedinta de Guvern de astazi, prin articol ... citeste toata stirea