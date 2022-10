Ultima ora pe piata chiriilor din Cluj. Garsoniera cu dressingul transformat in nisa de dormit - FOTO

Piata chiriilor din Cluj-Napoca este tot mai inventiva. Acum a fost scoasa spre inchiriere o garsoniera care are o nisa de dormit, de dimensiunea unui dressing.Locuinta este prezentata pompos drept "apartament cu 1 camera cu nita de dormitor, situat in Gheorgheni la 1 minut de FSEGA si Iulius Mall, Iulius Park, la 5 min de Baza Sportiva Gheorgheni si in imediata apropiere a mijloacelor de transport in comun.Apartamentul cu 1 camera ... citeste toata stirea