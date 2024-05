Ultimele informatii despre starea de sanatate a lui Florin Piersic: Sa speram ca o sa ajungem sa isi reia activitatea, sa aiba o viata apropiata de normal

Medicii de la Spitalul Foisor au pregatit un plan pentru recuperarea lui Florin Piersic. Marele actor are un tonus bun, este optimist si chiar face glume cu personalul medical.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, da asigurari ca nu se pune problema unui transfer la un alt spital."E in regula, are o evolutie favorabila, ma bucur ca are o stare de spirit pozitiva, e o evolutie pe care o asteptam. Sa speram ca o sa ajungem sa isi reia activitatea, sa aiba o viata apropiata de normal.Acum nu ... citește toată știrea