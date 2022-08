Um barbat tanar a cazut de la etaj pe strada Taberei, din cartierul Manastur

UPDATEPompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a acorda primul ajutor calificat unui barbat cazut de la inaltime pe strada Taberei din municipiul Cluj-Napoca.La fata locului s-a deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD, unde au gasit un barbat, in varsta de cca 30 de ani, care prezenta multiple traumatisme. Acesta era in stare de semiconstienta si era necooperant. La scurt timp a intrat in stop cardio-respirator, ... citeste toata stirea