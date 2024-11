UMF Cluj, decizie REMACABILA: Le permite studentilor sa lipseasca in 2 decembrie, pentru a putea merge la vot: ,,Decide TU cine iti va decide viitorul!"

In contextul in care la alegerile parlamentare romanii pot vota doar in localitatea de domiciliu sau resedinta, la sectia unde sunt arondati, UMF Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca a luat o decizie in favoarea studentilor.Astfel, in incercarea de a indemna tinerii sa participe la vot, UMF Cluj a transmis un mesaj prin care incurajeaza participarea la alegerile parlamentare. Deoarece multi dintre studenti trebuie sa parcurga o distanta lunga pana acasa, UMF a anuntat ca studentii care nu pot reveni la ... citește toată știrea