UMF Cluj, gest superb pentru copiii din zone defavorizate! Universitatea clujeana organizeaza o tabara gratuita pentru elevii de la sate

Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca organizeaza in perioada 18-21 iulie 2024, Tabara de vara destinata elevilor din zone defavorizare, localitati sub 10.000 locuitori, din mediul rural.Locurile sunt limitate, doar 10 elevi putand beneficia de aceasta oportunitate oferita de UMF "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, in cadrul proiectului "EqitMED - Spargerea barierelor: O abordare holistica pentru cresterea echitatii sociale in invatamantul superior".Este ... citește toată știrea