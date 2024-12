UMF Cluj, mesaj emotionant la 35 de ani de la evenimentele care au marcat Revolutia din 1989: ,,Respect etern eroilor din 1989"

In urma cu 35 de ani, in 22 decembrie 1989, s-a vazut deznodamantul protestelor incepute la Timisoara si continuate in toata tara.Reprezentantii Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca au transmis un mesaj emotionant cu aceasta ocazie, in care amintesc de curajul si sacrificiul celor care s-au luptat pentru libertate.,,Astazi, la 35 de ani de la evenimentele care au marcat Revolutia din 1989, ne amintim cu respect de curajul si sacrificiul celor care au luptat ... citește toată știrea