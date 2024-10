UMF Cluj-Napoca, in clasamentul Times Higher Education in intervalul 1001-1200 la nivel mondial

Rezultatele Times Higher Education (THE) World University Rankings - editia 2025 pozitioneaza Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca pe locul al treilea intre cele 22 institutii de invatamant superior din Romania incluse in clasament si in intervalul 1001-1200 la nivel mondial.Clasamentul THE se concentreaza pe excelenta academica la nivel global, evaluand universitatile in functie de 5 criterii:activitatea de predareactivitatea de cercetarecalitatea ... citește toată știrea