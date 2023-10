Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca ofera consiliere si sprijin studentilor sai israelieni si palestinieni, in contextul razboiului izbucnit recent."Dragi studenti,In contextul actual dificil, in ceea ce priveste starea de razboi dintre Israel si Palestina, si avand in vedere ca in Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca invata atat studenti israelieni, cat si palestinieni, siguranta acestora reprezinta o prioritate pentru ... citeste toata stirea