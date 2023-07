Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj va organiza examen de admitere in ciclul universitar de licenta, sesiunea septembrie 2023, la programul de studiu Asistenta medicala generala, cu centrul de pregatire la Baia Mare.Vor fi scoase la concurs 30 de locuri la buget si 30 de locuri cu taxa.Inscrierile se vor desfasura online, in perioada 1-17 septembrie 2023, iar examenul de admitere va avea loc in data de 21 septembrie.CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL ... citeste toata stirea