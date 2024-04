UMF Cluj, singura universitate de medicina din Romania inclusa in clasamentul QS World University Rankings by Subject 2024

Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, ramane singura universitate de profil care figureaza in clasamentul international QS World University Rankings by Subject 2024.UMF Cluj se situeaza, la fel ca anul trecut, ocupand pozitia 301-350 in clasamentul international QS World University Rankings by Subject 2024, la categoria Medicina, Farmacie si Farmacologie.In premiera, anul acesta, universitatea figureaza, pentru prima data si in ramura de stiinta Stiintele ... citește toată știrea