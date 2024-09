UMF Cluj sparge barierele stiintei si transpune filme SF in realitate! Tehnici avansate de stimulare si cartografiere a creierului testate la UMF Cluj

Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Cluj-Napoca a devenit, pentru cateva zile, un adevarat laborator futurist, in care tehnologiile de cartografiere si stimulare cerebrala au fost explorate la un nivel parca desprins dintr-o distopie SF. In cadrul Scolii de Vara de Tehnici de Cartografiere si Stimulare Cerebrala, desfasurata sub egida Neurotech EU, participantii au avut ocazia sa se implice direct in sesiuni practice care par mai degraba scene din filmele despre viitorul ... citește toată știrea