Un actor clujean, premiul pentru cel mai bun in rol principal la Gala Uniter din acest an.E vorba de Lorand Vata, actor la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, recompensat pentru rolul Lopahin Iermolai Alexeevici, din spectacolul "Livada de visini" de A. P. Cehov. Este singurul premiu care ajunge la Cluj, la editia din acest an a galei. "Cand am citit despre nominalizare, cu ipad-ul pe burta, in pat, nu stiu daca am ras, am urlat sau am plans. Eu stiu ca am facut un rol bun, stiu de la public si ... citeste toata stirea