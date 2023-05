Un actor si o dramaturga, ambii din Cluj, sunt castigatorii editiei din acest an a festivalului Bacau Fest Monodrame.Castigatorii editiei a XXIX-a a Festivalului Bacau Fest Monodrame sunt actorul Ionut Caras, de la Teatrul National din Cluj, si dramaturga Codruta Cadar.Festivalul ajuns la a 29-a editie s-a incheiat aseara dupa ce a adunat mii de spectatori, in cele sase zile de spectacole, conferinte, lecturi si dezbateri. In acest an in concurs au intrat 11 actori, de la teatre de stat, ... citeste toata stirea