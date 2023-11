Un adapost cu 14 camere va fi construit in Cluj-Napoca pentru a deservi victimele violentei domestice. Consilierii locali au aprobat indicatorii tehnico-economici, investitia fiind de peste 32,7 milioane lei. Urmeaza ca Primaria sa demareze urmatoarele faze ale proiectului si sa contracteze executia lucrarilor.Potrivit statisticelor date publicitatii de catre Inspectoratul Judetean de Politie, numarul cazurilor de violenta in familie au crescut in primimele 9 luni ale acestui an in Cluj.Din ... citeste toata stirea