Primaria din Cluj-Napoca isi va construi propriul adapost pentru victimele violentei domestice, investitie de peste 32,7 milioane lei. Diectia de Asistenta Sociala a Primariei consileaza din 2019 victimele violentei, in cadrul unei stucturi proprii pentru prevenirea si combaterea violentei in familie si uzeaza, in cazurile in care se impune, de cele doua adaposturi din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului existente in judet, insa nu pe raza municipiului ... citeste toata stirea