Un adevarat erou! Un militar din Cluj a salvat viata unui copil de 2 ani care era sa se inece: ,,M-am aruncat in apa ca sa-l salvez"

Un copil de 2 ani care era pe cale sa se inece a fost salvat de un militar din Dej aflat in timpul liber. Mai exact, fruntasul Alexandru Paul Popaene a salvat viata celui mic, printr-un adevarat act de eroism.Frt. Popaene Paul Alexandru, incadrat la UM 02016 Babadag in Compania 1 Infanterie Marina, se afla la pregatirea pentru misiune in garnizoana Dej. Aflat in timpul sau liber, plimbandu-se pe langa un lac din oras, militarul a observat mai multi civili care strigau dupa ajutor, deoarece un ... citește toată știrea