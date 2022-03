Un adolescent de 14 ani a fost gasit fara suflare in curtea casei. Medicii au fost nevoiti sa declare decesul

Un adolescent de 14 ani a fost gasit sambata, 12 martie, inconstient in curtea casei sale. Medicii ajunsi la fata locului n-au mai putut sa-l salveze pe baiat, fiind nevoiti sa declare decesul.Incidentul s-a produs in urma cu putin timp, in localitatea Lunca Ilvei, judetul Bistrita-Nasaud. Adolescentul de 14 ani a fost gasit cazut, inconstient, in curtea casei chiar de catre mama sa. Un echipaj de Terapie Intensiva Mobila SMURD a intervenit la fata locului.Din ... citeste toata stirea