Un sofer care are certe probleme cu consumul de alcool si cu respectarea legii a fost depistat beat la volan de doua ori in aceeasi zi.Duminica, 26 noiembrie, in jurul orei 12.00, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti l-au depistat de soferul de 56 de ani, pe strada Sub Cetate din Floresti, in timp ce conducea beat.La testarea cu aparatul etilotest a fost indicata o valoare de 1.00 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la o unitate ... citeste toata stirea