Un barbat plecat voluntar este cautat de politie.La data de 15 ianuarie a.c, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca PETHO LASZLO JOZSEF, in varsta de 51 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu la data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 19.00. Nu s-a intors pana in prezent.SEMNALMENTE- ... citeste toata stirea