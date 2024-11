Un alt traseu de transport public se modifica, la cererea riveranilor/Linia 47 are o noua ruta

Traseul liniei 47 va fi modificat, in urma solicitarilor locuitorilor din cartierul Intre Lacuri, pentru a facilita accesul prin transbordare la mai multe mijloace de transport in comun, anunta Compania de Transport Public din Cluj-Napoca. Masura va intra in vigoare incepand cu data de 11 noiembrie.Astfel, noul traseu al liniei 47 va fi urmatorul:Tur : str. Harghitei - B-dul 21 Decembrie - str. Regele Ferdinand - Piata Mihai Viteazul. ... citește toată știrea