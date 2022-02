Un ansamblu imobiliar dorit in comuna Baciu, contestat chiar de primarul comunei

Un amsamblu rezidential cu blocuri si vile propus in comuna Baciu pe un teren de peste 2,3 hectare, delimitat de strazile Castanilor si Magnoliei, inceput in 2017 dar abandonat din motive financiare, a revenit in comisia de urbanism a Consiliul Judetean Cluj intr-o noua varianta. Proiectant este biroul Tri Arh, firma arhitectului Radu Spanu, membru in comisie. Investitorii isi asuma sa relizeze o cresa si sa o doneze comunei dar si sa faca o zona de sport si agrement.De presiunea pe care o va ... citeste toata stirea