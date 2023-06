Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un incendiu care a izbucnit in bucataria unui restaurant din Cluj-Napoca.Din primele date, flacarile ar fi cuprins un aparat de gatit in bucataria unui local situat pe pe strada Constantin Brancusi."Incendiu aparat de gatit, in bucatarie la un restaurant situat pe strada Constantin Brancusi din municipiul Cluj-Napoca", transmite ISU Cluj.------------------------------UPDATE"Pompierii din ... citeste toata stirea