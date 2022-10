Un aparat pe care il avem in casa consuma cat 3000 de becuri economice

Un aparat electrocasnic pe care fiecare il are in casa consuma cat 3000 de becuri la un loc. Este vorba despre masina de spalat rufe.Pentru un singur ciclu de spalare consuma 1 kw, iar daca spalati zilnic ajunge la 30 kw.De asemenea, trebuie sa stiti ca aceasta consuma chiar si atunci cand nu o folosim. Daca o tinem in priza tot timpul, masina de spalat consuma 0,4 w/ora, adica 9,6 w/zi, 0,29 kw/luna, ceea ce inseamna 0,22 lei/luna. Pentru a reduce consumul este necesar fie sa schimbati ... citeste toata stirea