Un arestat preventiv dupa un conflict cu tentativa de omor petrecut in urma cu cateva zile in Campia Turzii.Un clujean, M. R., e acuzat de tentativa la omor, lovire si alte violente si tulburarea ordinii publice. Aceasta, dupa ce in 10 august ziua in amiaza mare, in jurul orei 13, in piata Mihai Viteazu din Campia Turzii - in fata unui fast food - acesta a lovit o alta persoana cu portiera unei masini in fata, apoi impreuna cu alte trei persoane au lovit-o in mod repetat cu pumnii si ... citeste toata stirea