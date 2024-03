Un arheolog amator a gasit un proiectil pe un camp agricol din judetul Cluj. A intervenit echipa pirotehnica de la ISU!

Echipajul pirotehnic al ISU Cluj a desfasurat, in aceasta dimineata, o misiune de asanare in apropiere de localitatea Copaceni, comuna Sandulesti. Astfel, in timpul unor cautari efectuate de un arheolog amator pe un teren agricol, a fost gasit un proiectil exploziv, calibrul 122 mm, cel mai probabil ramas in urma celui de-al Doilea Razboi Mondial.Munitia a fost asanata de catre pirotehnistii nostri, urmand a fi distrusa in cadrul unei misiuni specifice. De asemenea, a fost cercetata zona in ... citește toată știrea