Arhitectul Gheorghe Elkan, renumit pentru munca depusa pana in 1990 in urbanizarea si sistematizarea judetului, a propus realizarea unui monorail (tren suspendat pe piloni) pana la Gherla.Acesta a spus ca initial a propus un astfel de tren de la viitorul punct de legatura de la IRA, unde se vor intalni trenul, metroul si autobuzele, pana la viitorul mall realizat pe platforma Carbochim."Eu am incercat sa gasesc o solutie de imbunatatire a accesului la mall ul de la Carbochim. Asa mi-a venit ... citeste toata stirea