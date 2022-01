Un atelier a fost mistuit de flacari in aceasta dupa-masa in Floresti.La fata locului au intervenit pompierii de la Detasamentul 2, cu trei autospeciale pentru stins incendii, dar si un echipaj SMURD. Pompierii au gasit la fata locului un atelier de aproximativ 60 metri patrati, un autocamion si o autopompa cuprinse de flacari. "Atelierul a fost afectat in totalitate, insa s-a reusit evitarea propagarii incendiului ... citeste toata stirea